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БАЛЬЗАМ-КОНЦЕНТРАТ РЕКОНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ВОЛОССЯ серії "Dr.SANTE ALOE VERA" 200 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (441261) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
89,70
Економія: -13,84 грн
75,86 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
Всього: упаковка (1)
89,28
Економія: -9,65 грн
79,63 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 102
Всього: упаковка (1)
80,25
Економія: -5,08 грн
75,17 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
84,95
Економія: -9,63 грн
75,32 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 40
Всього: упаковка (2)
89,37
Економія: -13,38 грн
75,99 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Грушевського Михайла, 23
Всього: упаковка (1)
85,93
Економія: -8,60 грн
77,33 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 15
Всього: упаковка (1)
86,49
Економія: -5,64 грн
80,85 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
91,87
Економія: -5,31 грн
86,56 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
Всього: упаковка (1)
90,11
Економія: -7,12 грн
82,99 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1)
93,68
Економія: -7,02 грн
86,66 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 71
Всього: упаковка (1)
91,98
Економія: -6,30 грн
85,68 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
93,52
Економія: -17,56 грн
75,96 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
Всього: упаковка (1)
86,82
Економія: -5,04 грн
81,78 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
Всього: упаковка (1)
91,85
Економія: -6,19 грн
85,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 15
Всього: упаковка (1)
89,71
Економія: -13,21 грн
76,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Ювілейний / Героїв 93-й Бригади, 24/1
Всього: упаковка (1)
87,96
Економія: -12,19 грн
75,77 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (1)
92,04
Економія: -5,48 грн
86,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
87,63
Економія: -12,03 грн
75,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
94,13
Економія: -5,57 грн
88,56 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (1)
84,99
Економія: -9,24 грн
75,75 грн