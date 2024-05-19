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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ СЕРІЇ "DR.SANTE MACADAMIA HAIR"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ СЕРІЇ "DR.SANTE MACADAMIA HAIR" 200 мл - Львів (413701) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (1)
77,49
Економія: -6,39 грн
71,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (1)
85,37
Економія: -13,62 грн
71,75 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 51
Всього: упаковка (1)
101,88
Економія: -12,67 грн
89,21 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 18
Всього: упаковка (1)
60,20
Економія: -3,60 грн
56,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Володимир, вул. Ковельська, 25
Всього: упаковка (1)
74,17
Економія: -3,42 грн
70,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Руська, 20
Всього: упаковка (1)
86,30
Економія: -7,42 грн
78,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Київська, 10-Б
Всього: упаковка (1)
83,53
Економія: -5,06 грн
78,47 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Базарна, 6
Всього: упаковка (1)
80,00
Економія: -6,54 грн
73,46 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27-З
Всього: упаковка (1)
81,22
Економія: -10,16 грн
71,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вараш, м-н Вараш, 13
Всього: упаковка (1)
78,73
Економія: -6,32 грн
72,41 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 3
Всього: упаковка (1)
85,43
Економія: -6,51 грн
78,92 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Скальда Сергея, 31
Всього: упаковка (2)
77,71
Економія: -6,35 грн
71,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янець-Подільський, вул. Соборна, 33/36
Всього: упаковка (1)
78,75
Економія: -6,70 грн
72,05 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 25-А
Всього: упаковка (1)
76,63
Економія: -5,55 грн
71,08 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 13
Всього: упаковка (1)
81,48
Економія: -8,33 грн
73,15 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Звягель, вул. Шевченка, 49
Всього: упаковка (1)
92,92
Економія: -15,14 грн
77,78 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. 600-Річчя / Келецька, 50/49
Всього: упаковка (1)
89,46
Економія: -10,60 грн
78,86 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Вінниця, шосе Хмельницьке, 21
Всього: упаковка (1)
84,18
Економія: -10,83 грн
73,35 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
Всього: упаковка (1)
84,62
Економія: -6,62 грн
78,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Фастів, вул. Соборна, 65
Всього: упаковка (1)
87,07
Економія: -8,69 грн
78,38 грн