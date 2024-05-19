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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ СЕРІЇ "DR.SANTE MACADAMIA HAIR"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ СЕРІЇ "DR.SANTE MACADAMIA HAIR" 200 мл - Київ (413701) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
80,35
Економія: -9,29 грн
71,06 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (1)
75,71
Економія: -12,16 грн
63,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 66
Всього: упаковка (1)
95,12
Економія: -15,86 грн
79,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Всього: упаковка (1)
74,15
Економія: -12,24 грн
61,91 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 14
Всього: упаковка (1)
80,66
Економія: -10,00 грн
70,66 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24
Всього: упаковка (1)
86,91
Економія: -15,41 грн
71,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Архипенка Олександра, 1/12
Всього: упаковка (1)
88,83
Економія: -17,09 грн
71,74 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 10
Всього: упаковка (1)
89,47
Економія: -10,61 грн
78,86 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 22
Всього: упаковка (1)
84,74
Економія: -10,78 грн
73,96 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 15/1
Всього: упаковка (1)
85,41
Економія: -7,03 грн
78,38 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
Всього: упаковка (1)
86,34
Економія: -7,42 грн
78,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лаврухіна, 3
Всього: упаковка (1)
82,01
Економія: -10,87 грн
71,14 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мрії, 24
Всього: упаковка (1)
75,92
Економія: -14,01 грн
61,91 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лісківська, 12/1
Всього: упаковка (1)
87,17
Економія: -7,22 грн
79,95 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Тростянецька, 47
Всього: упаковка (1)
94,32
Економія: -15,06 грн
79,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 152-А
Всього: упаковка (1)
85,44
Економія: -13,94 грн
71,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 31
Всього: упаковка (1)
84,40
Економія: -12,65 грн
71,75 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Боярка, вул. Молодіжна, 2-А
Всього: упаковка (1)
81,48
Економія: -9,89 грн
71,59 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 65
Всього: упаковка (1)
85,06
Економія: -6,68 грн
78,38 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Волонтерська, 4
Всього: упаковка (1)
76,83
Економія: -6,02 грн
70,81 грн