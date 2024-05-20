Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиДодаткові засоби по догляду за волоссямЗасоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЬМЯНОГО І ЛАМКОГО ВОЛОССЯ "DR.SANTE KERATIN"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЬМЯНОГО І ЛАМКОГО ВОЛОССЯ "DR.SANTE KERATIN" 200 мл - Одеса (413676) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
85,74
Економія: -14,24 грн
71,50 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (2)
91,23
Економія: -12,03 грн
79,20 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Миколаївська, 168/1
Всього: упаковка (1)
84,82
Економія: -10,20 грн
74,62 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Роздільна, вул. Привокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
89,54
Економія: -10,46 грн
79,08 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кропивницький, вул. Жадова Генерала, 28
Всього: упаковка (1)
87,03
Економія: -15,53 грн
71,50 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 1-Г
Всього: упаковка (1)
102,32
Економія: -12,72 грн
89,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кропивницький, просп. Європейський, 13-А
Всього: упаковка (1)
105,60
Економія: -19,36 грн
86,24 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 16-П
Всього: упаковка (1)
86,71
Економія: -7,93 грн
78,78 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, перех. Паученка Архітектора / Велика Перспективна, 35/29
Всього: упаковка (1)
87,88
Економія: -9,60 грн
78,28 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
Всього: упаковка (1)
82,79
Економія: -8,53 грн
74,26 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Звенигородка, вул. Грушевського Михайла, 131
Всього: упаковка (1)
89,71
Економія: -10,93 грн
78,78 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 52
Всього: упаковка (1)
78,45
Економія: -5,72 грн
72,73 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрія, вул. Усика Григорія, 44
Всього: упаковка (1)
85,13
Економія: -6,66 грн
78,47 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
Всього: упаковка (1)
86,64
Економія: -7,96 грн
78,68 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
Всього: упаковка (1)
86,18
Економія: -7,71 грн
78,47 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Соборна, 35
Всього: упаковка (1)
86,90
Економія: -12,70 грн
74,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 6
Всього: упаковка (1)
92,66
Економія: -14,53 грн
78,13 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 75
Всього: упаковка (1)
96,32
Економія: -17,06 грн
79,26 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Халаменюка, 14
Всього: упаковка (1)
84,61
Економія: -13,11 грн
71,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
Всього: упаковка (1)
65,32
Економія: -2,32 грн
63,00 грн