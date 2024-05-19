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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЬМЯНОГО І ЛАМКОГО ВОЛОССЯ "DR.SANTE KERATIN" 200 мл - Львів (413676) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 51
Всього: упаковка (1)
81,38
Економія: -10,12 грн
71,26 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 37-А
Всього: упаковка (1)
86,12
Економія: -8,05 грн
78,07 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Київська, 9-А
Всього: упаковка (1)
84,80
Економія: -5,92 грн
78,88 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Захисників України, 47
Всього: упаковка (1)
76,86
Економія: -2,43 грн
74,43 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Базарна, 6
Всього: упаковка (1)
80,00
Економія: -6,54 грн
73,46 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 19
Всього: упаковка (1)
84,61
Економія: -8,55 грн
76,06 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Звягель, вул. Шевченка, 49
Всього: упаковка (1)
105,75
Економія: -17,23 грн
88,52 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 75
Всього: упаковка (1)
96,32
Економія: -17,06 грн
79,26 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Вінниця, вул. Пирогова, 6
Всього: упаковка (1)
92,66
Економія: -14,53 грн
78,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Соборна, 35
Всього: упаковка (1)
86,90
Економія: -12,70 грн
74,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
Всього: упаковка (1)
86,18
Економія: -7,71 грн
78,47 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
Всього: упаковка (1)
86,64
Економія: -7,96 грн
78,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Житомир, вул. Київська, 89
Всього: упаковка (1)
79,94
Економія: -8,84 грн
71,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Боярка, вул. Молодіжна, 2-А
Всього: упаковка (1)
102,53
Економія: -10,45 грн
92,08 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антонова Авіаконструктора, 43
Всього: упаковка (1)
79,31
Економія: -7,26 грн
72,05 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
Всього: упаковка (1)
80,49
Економія: -8,59 грн
71,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 14
Всього: упаковка (1)
80,66
Економія: -10,00 грн
70,66 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (2)
63,00
Економія: -5,04 грн
57,96 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (1)
85,74
Економія: -11,45 грн
74,29 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
Всього: упаковка (1)
87,21
Економія: -15,71 грн
71,50 грн