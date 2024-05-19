Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиДодаткові засоби по догляду за волоссямЗасоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЬМЯНОГО І ЛАМКОГО ВОЛОССЯ "DR.SANTE KERATIN"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЬМЯНОГО І ЛАМКОГО ВОЛОССЯ "DR.SANTE KERATIN" 200 мл - Київ (413676) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (1)
84,13
Економія: -9,14 грн
74,99 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (1)
85,74
Економія: -11,45 грн
74,29 грн
Свк фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (2)
63,00
Економія: -5,04 грн
57,96 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
Всього: упаковка (1)
80,49
Економія: -8,59 грн
71,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 14
Всього: упаковка (1)
80,66
Економія: -10,00 грн
70,66 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антонова Авіаконструктора, 43
Всього: упаковка (1)
79,31
Економія: -7,26 грн
72,05 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 11
Всього: упаковка (1)
80,25
Економія: -9,15 грн
71,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 22
Всього: упаковка (1)
84,74
Економія: -10,78 грн
73,96 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 15/1
Всього: упаковка (1)
77,17
Економія: -6,35 грн
70,82 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
Всього: упаковка (1)
87,21
Економія: -15,71 грн
71,50 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 32
Всього: упаковка (2)
88,14
Економія: -16,02 грн
72,12 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 34
Всього: упаковка (1)
85,01
Економія: -9,73 грн
75,28 грн
Свк фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
63,00
Економія: -1,89 грн
61,11 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 6
Всього: упаковка (1)
105,46
Економія: -14,67 грн
90,79 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 59/1
Всього: упаковка (1)
80,53
Економія: -9,26 грн
71,27 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лісківська, 12/1
Всього: упаковка (1)
105,13
Економія: -8,70 грн
96,43 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Тростянецька, 47
Всього: упаковка (1)
85,08
Економія: -13,58 грн
71,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 31
Всього: упаковка (1)
84,40
Економія: -12,65 грн
71,75 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
Всього: упаковка (1)
88,75
Економія: -9,71 грн
79,04 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вереснева, 24
Всього: упаковка (2)
86,78
Економія: -8,58 грн
78,20 грн
У місті Київ більше немає пропозицій з препаратом