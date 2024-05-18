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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЬМЯНОГО І ЛАМКОГО ВОЛОССЯ "DR.SANTE KERATIN" 200 мл - Харків (413676) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, вул. Валентинівська, 31
Всього: упаковка (1)
90,37 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Охтирка, пров. Харківський, 2
Всього: упаковка (1)
84,64
Економія: -6,67 грн
77,97 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тростянець, вул. Благовіщенська, 8
Всього: упаковка (1)
83,80
Економія: -8,20 грн
75,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Полтава, вул. Зіньківська, 4-Д
Всього: упаковка (1)
92,41
Економія: -11,41 грн
81,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Грушевського Михайла, 2-Б
Всього: упаковка (1)
82,89
Економія: -10,37 грн
72,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Мазепи Івана, 49
Всього: упаковка (1)
82,11
Економія: -6,19 грн
75,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Охтирська, 18
Всього: упаковка (2)
77,97
Економія: -6,45 грн
71,52 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Суми, просп. Лушпи Михайла, 7/1
Всього: упаковка (1)
80,69
Економія: -9,12 грн
71,57 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Суми, вул. Кондратьєва Герасима, 122
Всього: упаковка (1)
80,09
Економія: -6,74 грн
73,35 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. 1-а Набережна Річки Стрілки, 8
Всього: упаковка (1)
80,33
Економія: -6,64 грн
73,69 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Іллінська, 12
Всього: упаковка (1)
84,96
Економія: -9,68 грн
75,28 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Суми, вул. Іллінська, 49-А
Всього: упаковка (1)
85,00
Економія: -8,75 грн
76,25 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Павлоград, вул. Героїв України, 2-В
Всього: упаковка (1)
86,52
Економія: -11,24 грн
75,28 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Павлоград, вул. Західнодонбаська, 3-А
Всього: упаковка (1)
80,11
Економія: -8,43 грн
71,68 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Дніпро, вул. Семафорна, 28
Всього: упаковка (2)
83,62
Економія: -11,55 грн
72,07 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Дніпро, шосе Донецьке, 4
Всього: упаковка (1)
76,24
Економія: -4,93 грн
71,31 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
Всього: упаковка (1)
73,40
Економія: -2,32 грн
71,08 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Каштанів, 2/22
Всього: упаковка (1)
103,74
Економія: -17,50 грн
86,24 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
Всього: упаковка (1)
87,22
Економія: -10,22 грн
77,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
Всього: упаковка (1)
65,89
Економія: -2,89 грн
63,00 грн