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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОССЯ СЕРІЇ "DR.SANTE ANTI HAIR LOSS" 200 мл - Одеса (413727) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/2
Всього: упаковка (1)
77,87
Економія: -5,49 грн
72,38 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 159
Всього: упаковка (1)
91,05
Економія: -11,01 грн
80,04 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Роздільна, вул. Привокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
86,45
Економія: -10,10 грн
76,35 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Боярка, вул. Молодіжна, 2-А
Всього: упаковка (1)
93,20
Економія: -9,50 грн
83,70 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
71,50
Економія: -2,14 грн
69,36 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Тростянецька, 47
Всього: упаковка (1)
101,10
Економія: -17,48 грн
83,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 14
Всього: упаковка (1)
85,02
Економія: -10,54 грн
74,48 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
89,43
Економія: -6,54 грн
82,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (2)
98,89
Економія: -15,27 грн
83,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 2-Д
Всього: упаковка (1)
83,51
Економія: -8,19 грн
75,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Мазепи Івана, 49
Всього: упаковка (1)
98,17
Економія: -8,89 грн
89,28 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: упаковка (1)
87,23
Економія: -8,35 грн
78,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Архипенка Олександра, 1/12
Всього: упаковка (1)
88,83
Економія: -17,09 грн
71,74 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Гожулівська, 4-А
Всього: упаковка (1)
86,72
Економія: -11,46 грн
75,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 29
Всього: упаковка (1)
89,75
Економія: -14,32 грн
75,43 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
Всього: упаковка (1)
110,65
Економія: -15,61 грн
95,04 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
Всього: упаковка (1)
87,97
Економія: -12,79 грн
75,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 64-Е
Всього: упаковка (1)
108,98
Економія: -8,59 грн
100,39 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 37-Б
Всього: упаковка (1)
99,34
Економія: -15,96 грн
83,38 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Миру, 7
Всього: упаковка (1)
88,70
Економія: -8,31 грн
80,39 грн