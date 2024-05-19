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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОССЯ СЕРІЇ "DR.SANTE ANTI HAIR LOSS" 200 мл - Львів (413727) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Боярка, вул. Молодіжна, 2-А
Всього: упаковка (1)
93,20
Економія: -9,50 грн
83,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 14
Всього: упаковка (1)
85,02
Економія: -10,54 грн
74,48 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
89,43
Економія: -6,54 грн
82,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (2)
98,89
Економія: -15,27 грн
83,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 37-Б
Всього: упаковка (1)
98,18
Економія: -14,80 грн
83,38 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Архипенка Олександра, 1/12
Всього: упаковка (1)
88,83
Економія: -17,09 грн
71,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 2-Д
Всього: упаковка (1)
83,51
Економія: -8,19 грн
75,32 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
71,50
Економія: -2,14 грн
69,36 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Тростянецька, 47
Всього: упаковка (1)
99,51
Економія: -15,89 грн
83,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 194
Всього: упаковка (1)
84,69
Економія: -10,07 грн
74,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
Всього: упаковка (1)
91,72
Економія: -8,24 грн
83,48 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
Всього: упаковка (1)
95,57
Економія: -11,51 грн
84,06 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
Всього: упаковка (1)
108,46
Економія: -7,23 грн
101,23 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Доценка, 10
Всього: упаковка (1)
84,52
Економія: -10,32 грн
74,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Роздільна, вул. Привокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
86,45
Економія: -10,10 грн
76,35 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Вокзальна, 29
Всього: упаковка (1)
89,26
Економія: -5,84 грн
83,42 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Одеса, просп. Добровольського, 159
Всього: упаковка (1)
91,05
Економія: -11,01 грн
80,04 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/2
Всього: упаковка (1)
77,87
Економія: -5,49 грн
72,38 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Гадяч, пл. Миру, 13-А
Всього: упаковка (1)
87,32
Економія: -6,26 грн
81,06 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: упаковка (1)
87,23
Економія: -8,35 грн
78,88 грн