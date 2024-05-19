Всі аптеки України
Косметичні засобиДитяча косметикаJOHNSON'S® ДИТЯЧІ ВОЛОГІ СЕРВЕТКИ "ЛАГІДНА ТУРБОТА"Ціни в аптеках

JOHNSON'S® ДИТЯЧІ ВОЛОГІ СЕРВЕТКИ "ЛАГІДНА ТУРБОТА" , №72 - Київ (672642) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 200 аптеках
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (4)
114,00
Економія: -29,56 грн
84,44 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
111,40
Економія: -26,96 грн
84,44 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (2)
99,04
Економія: -15,42 грн
83,62 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
102,47
Економія: -18,85 грн
83,62 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
101,57
Економія: -17,86 грн
83,71 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
101,09
Економія: -17,47 грн
83,62 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
94,90
Економія: -11,27 грн
83,63 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
99,72
Економія: -15,31 грн
84,41 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Винниченка Володимира, 9-А
Всього: упаковка (6)
111,50
Економія: -27,06 грн
84,44 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (2)
93,25
Економія: -9,50 грн
83,75 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (1)
96,84
Економія: -13,60 грн
83,24 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (2)
95,24
Економія: -11,81 грн
83,43 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (1)
93,31
Економія: -9,61 грн
83,70 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
95,98
Економія: -11,92 грн
84,06 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (1)
93,22
Економія: -12,68 грн
80,54 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Всього: упаковка (1)
101,08
Економія: -17,46 грн
83,62 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (1)
102,37
Економія: -17,96 грн
84,41 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
101,38
Економія: -17,67 грн
83,71 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (1)
101,21
Економія: -18,76 грн
82,45 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
Всього: упаковка (1)
98,88
Економія: -14,84 грн
84,04 грн