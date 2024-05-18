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Косметичні засобиДитяча косметикаJOHNSON'S® ДИТЯЧІ ВОЛОГІ СЕРВЕТКИ "ЛАГІДНА ТУРБОТА"Ціни в аптеках

JOHNSON'S® ДИТЯЧІ ВОЛОГІ СЕРВЕТКИ "ЛАГІДНА ТУРБОТА" , №72 - Харків (672642) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 73 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
92,33
Економія: -8,97 грн
83,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
94,84
Економія: -11,85 грн
82,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
88,44
Економія: -10,02 грн
78,42 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
96,81
Економія: -13,15 грн
83,66 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
87,47 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
100,50
Економія: -16,88 грн
83,62 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (1)
98,76
Економія: -15,10 грн
83,66 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1)
91,82
Економія: -8,14 грн
83,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (1)
89,04
Економія: -5,33 грн
83,71 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (1)
96,85
Економія: -13,17 грн
83,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (1)
93,53
Економія: -9,75 грн
83,78 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
87,19 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (1)
100,20
Економія: -16,49 грн
83,71 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
93,67
Економія: -10,31 грн
83,36 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1)
92,96
Економія: -9,62 грн
83,34 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (1)
96,24
Економія: -12,44 грн
83,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 27
Всього: упаковка (1)
95,15
Економія: -11,16 грн
83,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
92,90
Економія: -9,00 грн
83,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
91,44
Економія: -7,93 грн
83,51 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Харків, просп. Гагаріна, 167
Всього: упаковка (1)
98,43
Економія: -15,47 грн
82,96 грн