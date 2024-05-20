Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено

В інших містах:

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А Всього: упаковка (1) 537,72 Економія: -16,72 грн 521,00 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А Всього: упаковка (2) 626,95 грн Забронювати

Аптека оптових цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69 Всього: упаковка (2) 623,30 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Зачинено Відчиняється о 05:00 Графік роботи Харків, вул. Сковороди Григорія, 74 Всього: упаковка (2) 630,41 грн Забронювати

Волиньфарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Луцьк, просп. Волі, 4/1 Всього: упаковка (2) 485,94 грн