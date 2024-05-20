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АНТГЕЛІОС УЛЬТРАЛЕГКИЙ СПРЕЙ SPF50 СОНЦЕЗАХИСНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ тм "La Roche Posay" 75 мл - Запоріжжя (443406) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (3)
519,42 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (2)
541,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (2)
519,42 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
Всього: упаковка (3)
571,36 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (3)
519,42 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
Всього: упаковка (3)
519,42 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Панікахи, 28-Д
Всього: упаковка (2)
519,42 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
Всього: упаковка (4)
519,42 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, бульв. Платонова, 3-А
Всього: упаковка (1)
541,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 45-Д
Всього: упаковка (3)
519,42 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Дніпро, просп. Героїв, 23-Д
Всього: упаковка (1)
541,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Всього: упаковка (4)
519,42 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 35
Всього: упаковка (1)
541,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
Всього: упаковка (8)
519,42 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Всього: упаковка (1)
519,42 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Запорізьке, 28-П
Всього: упаковка (1)
571,36 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Дніпро, просп. Героїв, 4-А
Всього: упаковка (2)
535,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Дніпро, просп. Героїв, 2
Всього: упаковка (9)
545,39 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 102-Д
Всього: упаковка (4)
535,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 112-Б
Всього: упаковка (2)
519,42 грн