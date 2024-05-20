Всі аптеки України
Косметичні засобиЗахисні засобиСонцезахисні і протиопікові коштиСонцезахисні засобиСонцезахисні засоби для обличчяАНТГЕЛІОС УЛЬТРАЛЕГКИЙ СПРЕЙ SPF50 СОНЦЕЗАХИСНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ тм "La Roche Posay"Ціни в аптеках

АНТГЕЛІОС УЛЬТРАЛЕГКИЙ СПРЕЙ SPF50 СОНЦЕЗАХИСНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ тм "La Roche Posay" 75 мл - Одеса (443406) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Аптека tas
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
Всього: упаковка (1)
519,42 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Польська, 14
Всього: упаковка (1)
613,50 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (1)
613,50 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (3)
571,36 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Генуезька, 3-Б
Всього: упаковка (1)
545,39 грн
Аптека enter
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Гагарінське Плато, 5-Б
Всього: упаковка (1)
613,50 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (2)
612,55
Економія: -18,38 грн
594,17 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Костанді, 162/2
Всього: упаковка (1)
613,50 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Всього: упаковка (1)
613,50 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Вільямса Академіка, 93/1
Всього: упаковка (1)
623,30 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114
Всього: упаковка (1)
519,42 грн
Аптека enter
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
613,50 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (3)
612,55
Економія: -18,38 грн
594,17 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/2
Всього: упаковка (1)
613,50 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (1)
613,50 грн
Полімед
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 43 хв
Одеса, вул. Катерининська, 14
Всього: упаковка (2)
661,53 грн
В інших містах:
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Авангард, вул. Спрейса Василя, 3
Всього: упаковка (1)
613,50 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Данченка, 7/64-Н
Всього: упаковка (3)
571,36 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Южне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
Всього: упаковка (1)
613,50 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
Всього: упаковка (1)
613,50 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
Всього: упаковка (2)
519,42 грн