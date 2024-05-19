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АНТГЕЛІОС УЛЬТРАЛЕГКИЙ СПРЕЙ SPF50 СОНЦЕЗАХИСНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ тм "La Roche Posay" 75 мл - Львів (443406) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 47 аптеках
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (6)
571,36 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
541,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (4)
541,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (6)
541,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
541,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (2)
519,42 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (3)
541,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Львів, вул. Руставелі Шота, 44
Всього: упаковка (2)
541,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 84
Всього: упаковка (2)
541,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Залізнична, 7
Всього: упаковка (3)
541,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Яблонської Софії, 8
Всього: упаковка (1)
541,00 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Всього: упаковка (1)
541,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Героїв УПА, 73
Всього: упаковка (1)
541,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Замарстинівська, 55-Г
Всього: упаковка (4)
541,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 45
Всього: упаковка (2)
541,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (5)
612,55
Економія: -18,38 грн
594,17 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 95
Всього: упаковка (3)
541,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (5)
612,55
Економія: -18,38 грн
594,17 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кульпарківська, 95
Всього: упаковка (1)
541,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Львів, вул. Малоголосківська, 42
Всього: упаковка (1)
541,00 грн