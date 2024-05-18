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АНТГЕЛІОС УЛЬТРАЛЕГКИЙ СПРЕЙ SPF50 СОНЦЕЗАХИСНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ тм "La Roche Posay" 75 мл - Харків (443406) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеці
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
541,00 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
519,42 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (3)
535,00 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (3)
545,39 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11
Всього: упаковка (1)
541,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Харків, просп. Людвіга Свободи, 39
Всього: упаковка (3)
541,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 64-Г
Всього: упаковка (1)
541,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 83/26
Всього: упаковка (2)
519,42 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-Б
Всього: упаковка (6)
571,36 грн
Мiська сiмейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3
Всього: упаковка (1)
535,00 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, пров. Донецький, 18
Всього: упаковка (8)
539,00 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, вул. Клочківська, 104-А
Всього: упаковка (15)
539,00 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 152/1
Всього: упаковка (2)
539,00 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дудинської, 1-А
Всього: упаковка (5)
539,00 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, просп. Гагаріна, 178
Всього: упаковка (1)
539,00 грн
Класна аптека
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Відчинено Цілодобово
Харків, просп. Байрона, 136/8
Всього: упаковка (7)
539,00 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 128-В
Всього: упаковка (15)
539,00 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сердюка Леся, 36
Всього: упаковка (4)
539,00 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 8
Всього: упаковка (1)
539,00 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 295
Всього: упаковка (1)
539,00 грн