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АНТГЕЛІОС XL ГЕЛЬ-КРЕМ МАТУЮЧИЙ ДЛЯ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ тм "La Roche Posay" SPF-50+ 50 мл - Запоріжжя (443412) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
762,99
Економія: -121,02 грн
641,97 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
764,02
Економія: -40,87 грн
723,15 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (4)
778,04
Економія: -144,18 грн
633,86 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (2)
789,18
Економія: -82,27 грн
706,91 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (1)
779,96
Економія: -78,95 грн
701,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (1)
775,98
Економія: -74,97 грн
701,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
Всього: упаковка (1)
770,52
Економія: -109,36 грн
661,16 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 8-Б
Всього: упаковка (1)
774,50
Економія: -86,78 грн
687,72 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Всього: упаковка (1)
782,54
Економія: -81,53 грн
701,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
766,24
Економія: -49,00 грн
717,24 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
Всього: упаковка (1)
788,22
Економія: -65,07 грн
723,15 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
Всього: упаковка (1)
764,69
Економія: -41,54 грн
723,15 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
778,41
Економія: -55,26 грн
723,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (1)
764,17
Економія: -50,62 грн
713,55 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (1)
774,65
Економія: -80,29 грн
694,36 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Всього: упаковка (2)
769,33
Економія: -46,18 грн
723,15 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 34
Всього: упаковка (3)
782,03
Економія: -94,31 грн
687,72 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
Всього: упаковка (1)
784,31
Економія: -61,16 грн
723,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (2)
774,57
Економія: -51,42 грн
723,15 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
786,75
Економія: -79,84 грн
706,91 грн