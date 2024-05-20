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АНТГЕЛІОС XL ГЕЛЬ-КРЕМ МАТУЮЧИЙ ДЛЯ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ тм "La Roche Posay" SPF-50+ 50 мл - Одеса (443412) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 48 аптеках
Колонтаївська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Всього: упаковка (1)
719,90 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
771,55
Економія: -127,36 грн
644,19 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
772,73
Економія: -90,91 грн
681,82 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (1)
772,73
Економія: -81,32 грн
691,41 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
Всього: упаковка (3)
776,20
Економія: -134,23 грн
641,97 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Олександрівський, 3
Всього: упаковка (1)
772,95
Економія: -128,76 грн
644,19 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Буніна, 33
Всього: упаковка (1)
784,76
Економія: -142,79 грн
641,97 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (1)
787,04
Економія: -114,08 грн
672,96 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (3)
771,77
Економія: -110,61 грн
661,16 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Канатна, 72
Всього: упаковка (1)
760,85
Економія: -76,08 грн
684,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 57
Всього: упаковка (1)
776,05
Економія: -86,85 грн
689,20 грн
Мишель
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Відчинено Цілодобово
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 49
Всього: упаковка (1)
719,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 16/1
Всього: упаковка (2)
768,82
Економія: -51,58 грн
717,24 грн
Роза
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (2)
719,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 49
Всього: упаковка (1)
761,00
Економія: -59,99 грн
701,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Армійська, 4
Всього: упаковка (1)
766,09
Економія: -48,85 грн
717,24 грн
Магнолія
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Армійська, 18
Всього: упаковка (2)
719,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (3)
774,28
Економія: -98,36 грн
675,92 грн
Єлизавета
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Довженка Олександра, 3
Всього: упаковка (1)
719,90 грн
Глорія
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Фонтанська, 15-А
Всього: упаковка (1)
719,90 грн