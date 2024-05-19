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АНТГЕЛІОС XL ГЕЛЬ-КРЕМ МАТУЮЧИЙ ДЛЯ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ тм "La Roche Posay" SPF-50+ 50 мл - Львів (443412) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 27 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
788,45
Економія: -81,54 грн
706,91 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
767,27
Економія: -50,03 грн
717,24 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
772,06
Економія: -90,24 грн
681,82 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (3)
780,40
Економія: -86,04 грн
694,36 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (3)
766,90
Економія: -49,66 грн
717,24 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (2)
771,70
Економія: -64,79 грн
706,91 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (3)
770,52
Економія: -46,64 грн
723,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (1)
762,40
Економія: -61,39 грн
701,01 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (2)
737,55
Економія: -22,13 грн
715,42 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (2)
768,74
Економія: -95,78 грн
672,96 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (1)
737,55
Економія: -22,13 грн
715,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (3)
787,86
Економія: -108,99 грн
678,87 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (1)
768,08
Економія: -50,84 грн
717,24 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (1)
788,45
Економія: -124,34 грн
664,11 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Львів, вул. Мазепи, 12
Всього: упаковка (1)
774,65
Економія: -50,77 грн
723,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
Всього: упаковка (1)
783,21
Економія: -72,61 грн
710,60 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
Всього: упаковка (1)
737,55
Економія: -22,13 грн
715,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Львів, вул. Наукова, 43-А
Всього: упаковка (3)
773,10
Економія: -85,38 грн
687,72 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Львів, вул. Наукова, 51
Всього: упаковка (2)
760,11
Економія: -93,05 грн
667,06 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Львів, вул. Довженка Олександра, 2
Всього: упаковка (3)
769,70
Економія: -96,74 грн
672,96 грн