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АНТГЕЛІОС XL ГЕЛЬ-КРЕМ МАТУЮЧИЙ ДЛЯ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ тм "La Roche Posay" SPF-50+ 50 мл - Харків (443412) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 27 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
771,96
Економія: -86,13 грн
685,83 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
770,93
Економія: -86,58 грн
684,35 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
772,85
Економія: -129,06 грн
643,79 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (1)
776,12
Економія: -117,91 грн
658,21 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (1)
770,15
Економія: -125,96 грн
644,19 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Харків, просп. Гагаріна, 167
Всього: упаковка (1)
780,99
Економія: -102,12 грн
678,87 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
787,56
Економія: -105,74 грн
681,82 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Гагаріна, 179
Всього: упаковка (1)
761,73
Економія: -67,37 грн
694,36 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 64
Всього: упаковка (1)
776,76
Економія: -92,41 грн
684,35 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 144
Всього: упаковка (1)
785,38
Економія: -98,08 грн
687,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 5-А
Всього: упаковка (1)
761,27
Економія: -84,29 грн
676,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Харків, просп. Слави, 1
Всього: упаковка (2)
787,15
Економія: -90,26 грн
696,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
775,46
Економія: -90,69 грн
684,77 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, пров. Донецький, 18
Всього: упаковка (8)
637,00 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, вул. Клочківська, 104-А
Всього: упаковка (12)
637,00 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дудинської, 1-А
Всього: упаковка (3)
637,00 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, просп. Гагаріна, 178
Всього: упаковка (2)
637,00 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 33-А
Всього: упаковка (2)
637,00 грн
Класна аптека
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Відчинено Цілодобово
Харків, просп. Байрона, 136/8
Всього: упаковка (4)
637,00 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, шосе Салтівське, 248
Всього: упаковка (3)
637,00 грн