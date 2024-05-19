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PARUSAN Стимул-шампунь 200 мл - Київ (411544) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 399 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (57)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
396,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (2)
404,43 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2)
408,85 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (1)
416,48 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (57)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
396,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
370,52 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
374,42 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (2)
508,51 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (2)
371,69
Економія: -11,77 грн
359,92 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
412,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (2)
384,57
Економія: -24,65 грн
359,92 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
370,32 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
411,52
Економія: -26,63 грн
384,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
378,34
Економія: -20,74 грн
357,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (2)
355,96
Економія: -11,24 грн
344,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (2)
381,59
Економія: -11,19 грн
370,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (2)
388,11
Економія: -17,71 грн
370,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (57)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
396,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (57)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
396,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (57)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
396,30 грн