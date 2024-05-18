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PARUSAN Стимул-шампунь 200 мл - Харків (411544) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 156 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (2)
339,25
Економія: -11,69 грн
327,56 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
387,25 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1)
340,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (2)
387,86
Економія: -25,36 грн
362,50 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
386,68 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
396,30 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
413,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
387,34
Економія: -19,06 грн
368,28 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
392,49 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
342,08 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Всього: упаковка (2)
413,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2)
381,88
Економія: -11,48 грн
370,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (3)
357,73 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
355,29 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: упаковка (2)
393,79 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, пров. Мовчанівський, 12
Всього: упаковка (2)
365,57 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Тарасівська, 3
Всього: упаковка (2)
392,63 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
404,27 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, вул. Сумська, 41/2
Всього: упаковка (2)
393,07 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
388,30
Економія: -17,78 грн
370,52 грн