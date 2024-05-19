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PARUSAN АКТИВ-ТОНІК 200 мл - Київ (411546) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 309 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
388,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1)
404,76 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2)
407,74 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (2)
414,32 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
388,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
403,29 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (1)
508,51 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
388,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
374,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
388,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
414,74
Економія: -28,23 грн
386,51 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
379,39
Економія: -19,47 грн
359,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
354,39
Економія: -11,19 грн
343,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
388,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
388,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
388,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
388,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
388,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (1)
364,87
Економія: -14,47 грн
350,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
388,50 грн