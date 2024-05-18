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PARUSAN АКТИВ-ТОНІК 200 мл - Харків (411546) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 111 аптеці
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
388,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
404,90 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1)
403,17 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
388,50 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
407,60 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
406,75 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
388,50 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (2)
407,04 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
388,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
406,04 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (2)
404,87 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
408,29 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (2)
405,26 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
388,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
403,35 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (3)
408,11 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: упаковка (2)
405,05 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, пров. Мовчанівський, 12
Всього: упаковка (2)
408,43 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Тарасівська, 3
Всього: упаковка (2)
403,72 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (2)
408,20 грн