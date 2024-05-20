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SENI CARE КРІМ МИЮЧИЙ ДЛЯ ТІЛА 3 В 1 1000 мл - Одеса (394191) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (2)
334,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (2)
333,51 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (1)
428,24 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Всього: упаковка (1)
429,22 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
Всього: упаковка (2)
430,19 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (2)
429,91 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 78
Всього: упаковка (2)
371,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
371,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
Всього: упаковка (1)
352,98
Економія: -19,19 грн
333,79 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Васильківська, 34
Всього: упаковка (1)
431,37 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
Всього: упаковка (1)
427,76 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 11-А
Всього: упаковка (1)
331,43 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Всього: упаковка (2)
398,11 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 18
Всього: упаковка (1)
428,85 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 20
Всього: упаковка (3)
394,94 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 168
Всього: упаковка (1)
349,95
Економія: -10,50 грн
339,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Ялтинська / Литвинського, 24/23
Всього: упаковка (1)
411,90 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
350,63 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
393,82
Економія: -60,42 грн
333,40 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (2)
431,42 грн