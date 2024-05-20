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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яSENI CARE ЗАХИСНИЙ КРЕМ ДЛЯ ТІЛА АРГІНІН І СІНОДОРЦіни в аптеках

SENI CARE ЗАХИСНИЙ КРЕМ ДЛЯ ТІЛА АРГІНІН І СІНОДОР 200 мл - Одеса (167574) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
265,33 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 122/1-Б
Всього: упаковка (1)
265,05 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (2)
216,97 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (2)
218,08 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Буг, пров. Лікарняний, 2-А
Всього: упаковка (1)
211,60 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (2)
261,96 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
Всього: упаковка (2)
263,08 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (2)
251,00
Економія: -44,00 грн
207,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
Всього: упаковка (1)
221,24 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (6)
239,00
Економія: -32,00 грн
207,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
260,19 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 78
Всього: упаковка (1)
238,94 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (2)
262,44 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Березинська, 19
Всього: упаковка (1)
274,28
Економія: -32,07 грн
242,21 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (2)
191,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
Всього: упаковка (2)
243,47
Економія: -13,23 грн
230,24 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
Всього: упаковка (3)
241,32 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Всього: упаковка (2)
261,18 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Каменська, 120
Всього: упаковка (2)
221,24 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 20
Всього: упаковка (1)
217,70 грн