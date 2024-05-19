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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яSENI CARE ЗАХИСНИЙ КРЕМ ДЛЯ ТІЛА АРГІНІН І СІНОДОРЦіни в аптеках

SENI CARE ЗАХИСНИЙ КРЕМ ДЛЯ ТІЛА АРГІНІН І СІНОДОР 200 мл - Львів (167574) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Березне, вул. Андріївська, 13
Всього: упаковка (1)
197,47 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
Всього: упаковка (2)
263,08 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коростень, вул. Сосновського, 42
Всього: упаковка (5)
242,99 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 78
Всього: упаковка (1)
238,94 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
Всього: упаковка (1)
221,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ірпінь, вул. Антонова Авіаконструктора, 3-В
Всього: упаковка (1)
180,46 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 148/1
Всього: упаковка (1)
253,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
Всього: упаковка (2)
243,47
Економія: -13,23 грн
230,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 51
Всього: упаковка (2)
191,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гарматна, 39-В
Всього: упаковка (2)
262,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (2)
191,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (4)
253,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Загорівська, 4
Всього: упаковка (1)
191,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
Всього: упаковка (3)
191,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Татарська, 38-А
Всього: упаковка (1)
234,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 6-А
Всього: упаковка (1)
221,24 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
260,22 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 49
Всього: упаковка (2)
253,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (8)
259,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
256,80
Економія: -21,92 грн
234,88 грн