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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яSENI CARE ЗАХИСНИЙ КРЕМ ДЛЯ ТІЛА АРГІНІН І СІНОДОРЦіни в аптеках

SENI CARE ЗАХИСНИЙ КРЕМ ДЛЯ ТІЛА АРГІНІН І СІНОДОР 200 мл - Київ (167574) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 25 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4)
218,81 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (8)
259,95 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
260,22 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
255,56
Економія: -20,68 грн
234,88 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, вул. Омельяновича-Павленка Михайла, 7
Всього: упаковка (1)
221,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, вул. Татарська, 38-А
Всього: упаковка (1)
234,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, вул. Тютюнника Василя, 56
Всього: упаковка (1)
221,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, вул. Солом'янська, 33
Всього: упаковка (3)
221,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, вул. Загорівська, 4
Всього: упаковка (1)
191,30 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (1)
260,08 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, бульв. Шамо Ігоря, 3
Всього: упаковка (2)
206,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, вул. Гарматна, 39-В
Всього: упаковка (2)
262,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 6-А
Всього: упаковка (1)
221,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, просп. Соборності, 7-А
Всього: упаковка (1)
191,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 49
Всього: упаковка (2)
253,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, просп. Григоренка Петра, 20
Всього: упаковка (1)
271,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (4)
206,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Всього: упаковка (2)
261,18 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, вул. Ревуцького, 12/1
Всього: упаковка (1)
262,15 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, перех. Ялтинська / Литвинського, 24/23
Всього: упаковка (1)
221,24 грн