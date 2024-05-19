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АНТГЕЛІОС XL SPF50+ МАТУЮЧИЙ ГЕЛЬ-КРЕМ З ТОНУЮЧИМ ЕФЕКТОМ ДЛЯ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ тм "La Roche Posay" 50 мл - Київ (394360) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 34 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
737,00
Економія: -47,00 грн
690,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (2)
737,00
Економія: -47,00 грн
690,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
772,80
Економія: -128,61 грн
644,19 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (2)
787,93
Економія: -143,74 грн
644,19 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (2)
737,00
Економія: -47,00 грн
690,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (2)
737,00
Економія: -47,00 грн
690,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
Всього: упаковка (1)
737,00
Економія: -47,00 грн
690,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
783,87
Економія: -139,68 грн
644,19 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (2)
786,45
Економія: -144,48 грн
641,97 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
Всього: упаковка (2)
779,81
Економія: -118,65 грн
661,16 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (4)
737,00
Економія: -47,00 грн
690,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
690,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Всього: упаковка (2)
770,59
Економія: -126,40 грн
644,19 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 196
Всього: упаковка (2)
774,80
Економія: -130,61 грн
644,19 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24
Всього: упаковка (4)
782,10
Економія: -137,91 грн
644,19 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 8
Всього: упаковка (4)
784,98
Економія: -74,38 грн
710,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (2)
788,82
Економія: -104,05 грн
684,77 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 10-А
Всього: упаковка (1)
762,84
Економія: -81,02 грн
681,82 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 40-А
Всього: упаковка (2)
766,97
Економія: -72,61 грн
694,36 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 9
Всього: упаковка (1)
737,00
Економія: -47,00 грн
690,00 грн