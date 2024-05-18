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АНТГЕЛІОС XL SPF50+ МАТУЮЧИЙ ГЕЛЬ-КРЕМ З ТОНУЮЧИМ ЕФЕКТОМ ДЛЯ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ тм "La Roche Posay" 50 мл - Харків (394360) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
787,56
Економія: -105,74 грн
681,82 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11
Всього: упаковка (1)
690,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Харків, просп. Людвіга Свободи, 39
Всього: упаковка (2)
690,00 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
Всього: упаковка (2)
783,06
Економія: -114,52 грн
668,54 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Європейська, 21
Всього: упаковка (2)
767,56
Економія: -60,65 грн
706,91 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Полтава, вул. Соборності, 44
Всього: упаковка (2)
690,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
Всього: упаковка (3)
734,91
Економія: -107,57 грн
627,34 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Грушевського Михайла, 2-Б
Всього: упаковка (1)
774,28
Економія: -95,41 грн
678,87 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
Всього: упаковка (2)
690,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: упаковка (1)
767,64
Економія: -73,28 грн
694,36 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Суми, вул. Збройних Сил України, 41-Б
Всього: упаковка (1)
690,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Суми, вул. Харківська, 12
Всього: упаковка (4)
784,02
Економія: -66,78 грн
717,24 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Суми, просп. Лушпи Михайла, 23
Всього: упаковка (2)
774,72
Економія: -70,76 грн
703,96 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Суми, пл. Покровська, 8
Всього: упаковка (4)
737,00
Економія: -47,00 грн
690,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Суми, вул. Соборна, 33
Всього: упаковка (1)
690,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Суми, вул. Воскресенська, 2
Всього: упаковка (4)
737,00
Економія: -47,00 грн
690,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Суми, вул. Скоропадського Павла Гетьмана, 28
Всього: упаковка (2)
690,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Іллінська, 12
Всього: упаковка (2)
764,54
Економія: -85,67 грн
678,87 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 74-А
Всього: упаковка (2)
784,83
Економія: -87,51 грн
697,32 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (4)
737,00
Економія: -47,00 грн
690,00 грн