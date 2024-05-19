АКВА + ДЕКСПАНТЕНОЛ ТА ГІАЛУРОНАТ спрей 15 мл - Київ (409554) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 7 аптеках
Аптека нц
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Всього: упаковка (5)
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Київ, вул. Йорданська, 20
Аптека нц
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Теліги Олени, 11
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Деревлянська, 8
Альго-фарм
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Альго-фарм
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Альго-фарм
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
В інших містах:
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Аптека
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється за 27 хв
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
Аптека нц
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 27 хв
Дніпро, просп. Поля Олександра, 10/12
Ірфарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Коростишів, вул. Шевченка, 40
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом