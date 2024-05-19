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АКВА + ДЕКСПАНТЕНОЛ ТА ГІАЛУРОНАТ спрей 15 мл - Київ (409554) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, вул. Йорданська, 20
Всього: упаковка (5)
39,38
Економія: -2,95 грн
36,43 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Теліги Олени, 11
Всього: упаковка (5)
41,64
Економія: -5,25 грн
36,39 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Деревлянська, 8
Всього: упаковка (1)
40,00 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Всього: упаковка (2)
42,00 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Всього: упаковка (5)
43,00 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Всього: упаковка (2)
52,00 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Всього: упаковка (1)
50,00 грн
В інших містах:
Аптека
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
Всього: упаковка (4)
38,50 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Дніпро, просп. Поля Олександра, 10/12
Всього: упаковка (1)
37,64
Економія: -2,82 грн
34,82 грн
Ірфарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коростишів, вул. Шевченка, 40
Всього: упаковка (1)
46,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом