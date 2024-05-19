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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яKROK MED VENOTONIC - GEL БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГЦіни в аптеках

KROK MED VENOTONIC - GEL БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ туба полімерна 75 мл - Київ (406671) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 266 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (3)
195,10
Економія: -47,00 грн
148,10 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (6)
176,51 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (6)
175,88 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
195,10
Економія: -47,00 грн
148,10 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
160,03 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (2)
195,10
Економія: -47,00 грн
148,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (6)
160,08 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Львівська, 8-Б
Всього: упаковка (2)
195,10
Економія: -47,00 грн
148,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
145,21
Економія: -7,45 грн
137,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
140,64
Економія: -4,12 грн
136,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
154,03
Економія: -15,11 грн
138,92 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 45
Всього: упаковка (2)
195,10
Економія: -47,00 грн
148,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (1)
173,44
Економія: -21,34 грн
152,10 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 42
Всього: упаковка (1)
171,38 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 55
Всього: упаковка (2)
195,10
Економія: -47,00 грн
148,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Саксаганського, 11/106
Всього: упаковка (2)
195,10
Економія: -47,00 грн
148,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
145,75
Економія: -9,23 грн
136,52 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 66
Всього: упаковка (2)
195,10
Економія: -47,00 грн
148,10 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
Всього: упаковка (1)
151,26 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (2)
141,62
Економія: -7,70 грн
133,92 грн