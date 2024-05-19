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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яKROK MED ARTROFLEX - GEL БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГЦіни в аптеках

KROK MED ARTROFLEX - GEL БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ туба полімерна 75 мл - Київ (406673) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 299 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
129,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
169,20
Економія: -38,00 грн
131,20 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (6)
152,25 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (6)
153,27 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
129,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
169,20
Економія: -38,00 грн
131,20 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (1)
144,35 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (2)
169,20
Економія: -38,00 грн
131,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
119,98
Економія: -3,80 грн
116,18 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
138,27 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (2)
169,20
Економія: -38,00 грн
131,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
129,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Львівська, 8-Б
Всього: упаковка (2)
169,20
Економія: -38,00 грн
131,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
129,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
141,25
Економія: -24,27 грн
116,98 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
129,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
159,68
Економія: -24,36 грн
135,32 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
121,73
Економія: -5,55 грн
116,18 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
129,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
129,50 грн