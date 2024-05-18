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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яKROK MED ARTROFLEX - GEL БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГЦіни в аптеках

KROK MED ARTROFLEX - GEL БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ туба полімерна 75 мл - Харків (406673) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 59 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
129,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (5)
138,58 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
129,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
138,54 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
129,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
129,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (6)
137,69 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
129,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
152,21 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (7)
138,65 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
138,55 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (2)
138,61 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Всього: упаковка (1)
169,20
Економія: -38,00 грн
131,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (10)
153,31 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
162,44
Економія: -27,12 грн
135,32 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (1)
136,63
Економія: -20,89 грн
115,74 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (10)
152,61 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (5)
137,63 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
129,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
129,50 грн