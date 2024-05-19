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АКВАПорін Актив ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ДЕННИЙ КРЕМ ТМ "EUCERIN" SPF-25 50 мл - Київ (397643) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 180 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (5)
647,33 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (4)
656,47 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (5)
689,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
536,76 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
622,02 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
718,77 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
539,12 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (10)
789,00
Економія: -23,67 грн
765,33 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
Всього: упаковка (1)
579,92 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, вул. Хорива, 17
Всього: упаковка (1)
536,76 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
Всього: упаковка (1)
568,97 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (1)
715,10
Економія: -21,45 грн
693,65 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 31
Всього: упаковка (2)
689,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, перех. Константинівська / Ярославська, 15/23
Всього: упаковка (1)
593,20 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
Всього: упаковка (1)
568,97 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (6)
789,00
Економія: -23,67 грн
765,33 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (4)
789,00
Економія: -23,67 грн
765,33 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
Всього: упаковка (3)
724,65
Економія: -21,74 грн
702,91 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, пл. Печерська, 1
Всього: упаковка (1)
568,97 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, вул. Золотоустівська, 44/22
Всього: упаковка (1)
569,00 грн