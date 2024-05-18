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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (391684) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 117 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (3)
50,23
Економія: -6,64 грн
43,59 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (4)
49,64
Економія: -6,05 грн
43,59 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1)
50,75
Економія: -7,68 грн
43,07 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (2)
48,11
Економія: -1,96 грн
46,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
52,72
Економія: -11,26 грн
41,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (2)
49,90
Економія: -3,75 грн
46,15 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
41,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
50,70
Економія: -4,55 грн
46,15 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
49,77
Економія: -3,90 грн
45,87 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1)
47,73
Економія: -6,26 грн
41,47 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
Всього: упаковка (1)
41,46 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (2)
48,30
Економія: -5,35 грн
42,95 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
Всього: упаковка (2)
41,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (1)
51,30
Економія: -9,92 грн
41,38 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
49,59
Економія: -4,55 грн
45,04 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
50,98
Економія: -7,91 грн
43,07 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (1)
47,61
Економія: -6,18 грн
41,43 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (1)
51,00
Економія: -9,57 грн
41,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (1)
45,90
Економія: -2,30 грн
43,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (2)
47,08
Економія: -5,25 грн
41,83 грн