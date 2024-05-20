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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЗОЛОТИМ ВУСОМ"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЗОЛОТИМ ВУСОМ" 50 мл - Одеса (391683) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 63 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
37,78 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
40,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
30,41 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (2)
44,30
Економія: -5,34 грн
38,96 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
37,78 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
40,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (1)
44,94
Економія: -5,92 грн
39,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
37,78 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (1)
45,70
Економія: -7,25 грн
38,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Болгарська, 42
Всього: упаковка (1)
40,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Грецька, 46
Всього: упаковка (1)
34,08 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Олександрівський, 3
Всього: упаковка (1)
47,14
Економія: -7,99 грн
39,15 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: упаковка (1)
45,98
Економія: -6,78 грн
39,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Буніна, 33
Всього: упаковка (2)
47,86
Економія: -8,84 грн
39,02 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Катерининська, 72
Всього: упаковка (1)
43,61
Економія: -5,16 грн
38,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
40,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 47
Всього: упаковка (1)
47,73
Економія: -8,67 грн
39,06 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, бульв. Італійський, 11
Всього: упаковка (1)
31,37 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Мальовнича, 24-Г
Всього: упаковка (1)
40,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 90
Всього: упаковка (1)
40,00 грн