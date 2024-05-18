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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЗОЛОТИМ ВУСОМ"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЗОЛОТИМ ВУСОМ" 50 мл - Харків (391683) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 64 аптеках
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
44,27 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
45,26
Економія: -6,23 грн
39,03 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
47,06
Економія: -8,00 грн
39,06 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (3)
42,99
Економія: -3,90 грн
39,09 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
36,54 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (1)
41,64
Економія: -2,58 грн
39,06 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (1)
37,78 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (2)
43,11
Економія: -4,58 грн
38,53 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (2)
48,92
Економія: -10,47 грн
38,45 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (2)
46,71
Економія: -7,78 грн
38,93 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (1)
51,20
Економія: -12,75 грн
38,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (1)
44,86
Економія: -5,85 грн
39,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Всього: упаковка (1)
37,69 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (2)
42,56
Економія: -3,77 грн
38,79 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, просп. Гагаріна, 167
Всього: упаковка (1)
46,73
Економія: -7,66 грн
39,07 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
46,37
Економія: -7,26 грн
39,11 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (2)
43,66
Економія: -4,60 грн
39,06 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
43,64
Економія: -4,64 грн
39,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Старицького, 16
Всього: упаковка (1)
46,83
Економія: -7,68 грн
39,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Гагаріна, 179
Всього: упаковка (2)
45,01
Економія: -5,77 грн
39,24 грн