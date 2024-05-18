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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЖИВОКОСТУ"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З ЖИВОКОСТУ" 50 мл - Харків (391680) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 138 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
41,56 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
47,80
Економія: -6,41 грн
41,39 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (2)
43,15 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
49,95 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
51,38 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1)
75,00
Економія: -10,00 грн
65,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2)
49,96
Економія: -10,14 грн
39,82 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Університетська, 33
Всього: упаковка (1)
50,36 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
42,63 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
42,53 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (2)
42,53 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (1)
49,41
Економія: -6,83 грн
42,58 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: упаковка (1)
50,26 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, пров. Мовчанівський, 12
Всього: упаковка (1)
46,74 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
42,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
47,06
Економія: -7,23 грн
39,83 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (2)
50,97
Економія: -11,16 грн
39,81 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
42,68 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Всього: упаковка (1)
53,70 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1)
47,32
Економія: -7,21 грн
40,11 грн