Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено

В інших містах:

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Запоріжжя, просп. Соборний, 147 Всього: упаковка (2) 1387,32 Економія: -52,20 грн 1335,12 грн Забронювати

Біла ромашка Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12 Всього: упаковка (1) 1802,25 Економія: -360,45 грн 1441,80 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А Всього: упаковка (1) 1357,10 Економія: -60,30 грн 1296,80 грн Забронювати

Біла ромашка Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е Всього: упаковка (1) 1683,50 Економія: -336,70 грн 1346,80 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Львів, пл. Міцкевича, 6/7 Всього: упаковка (1) 1604,00 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Львів, вул. Шевченка Тараса, 17 Всього: упаковка (1) 1604,00 грн Забронювати

Волиньфарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Луцьк, просп. Волі, 4/1 Всього: упаковка (1) 1290,50 грн