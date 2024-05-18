БАЛЬЗАМ "BALSAM ZVEZDA" бальзам туба 30 мл для інгаляцій та розтирань - Дніпро (Дніпропетровськ) (525120) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 47 аптеках
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Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
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Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
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Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
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Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
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Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
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Дніпро, пл. Вокзальна, 13
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Дніпро, вул. Пастера, 2
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Дніпро, вул. Пастера, 2
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Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
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Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
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Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
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Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
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Дніпро, тупик Запорізький, 5
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 112-Б
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, перех. Європейська / Глінки, 8-Б/12
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1