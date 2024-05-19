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АНТГЕЛІОС XL КРЕМ SPF50+ СОНЦЕЗАХИСНИЙ КРЕМ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ДО СОНЦЯ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ тм "La Roche Posay" 50 мл - Львів (385595) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (2)
737,55
Економія: -22,13 грн
715,42 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Червоноград, вул. Героїв Майдану, 10
Всього: упаковка (2)
737,55
Економія: -22,13 грн
715,42 грн
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
Всього: упаковка (2)
737,55
Економія: -22,13 грн
715,42 грн
Біла ромашка
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Відчинено Цілодобово
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (2)
737,55
Економія: -22,13 грн
715,42 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (1)
737,55
Економія: -22,13 грн
715,42 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Київ, вул. Юнкерова Миколи, 92-А
Всього: упаковка (1)
737,55
Економія: -22,13 грн
715,42 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 36
Всього: упаковка (1)
737,55
Економія: -22,13 грн
715,42 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Крюківщина, вул. Богуна Івана, 2-А
Всього: упаковка (1)
737,55
Економія: -22,13 грн
715,42 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гната Юри, 20
Всього: упаковка (1)
737,55
Економія: -22,13 грн
715,42 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
Всього: упаковка (1)
737,55
Економія: -22,13 грн
715,42 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Київ, дорога Кільцева, 1
Всього: упаковка (2)
737,55
Економія: -22,13 грн
715,42 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 58
Всього: упаковка (1)
737,55
Економія: -22,13 грн
715,42 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
Всього: упаковка (2)
737,55
Економія: -22,13 грн
715,42 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (1)
737,55
Економія: -22,13 грн
715,42 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бандери Степана, 23
Всього: упаковка (2)
737,55
Економія: -22,13 грн
715,42 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Оболонський, 19
Всього: упаковка (1)
737,55
Економія: -22,13 грн
715,42 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (3)
737,55
Економія: -22,13 грн
715,42 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (2)
737,55
Економія: -22,13 грн
715,42 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (1)
737,55
Економія: -22,13 грн
715,42 грн
Будь здоровий
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 33
Всього: упаковка (2)
737,55
Економія: -22,13 грн
715,42 грн