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АНТГЕЛІОС XL КРЕМ SPF50+ СОНЦЕЗАХИСНИЙ КРЕМ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ДО СОНЦЯ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ тм "La Roche Posay" 50 мл - Харків (385595) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Чернігів, просп. Миру, 49
Всього: упаковка (1)
737,55
Економія: -22,13 грн
715,42 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Щасливе, шосе Харківське, 1-В
Всього: упаковка (2)
737,55
Економія: -22,13 грн
715,42 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 156
Всього: упаковка (1)
737,55
Економія: -22,13 грн
715,42 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (2)
737,55
Економія: -22,13 грн
715,42 грн
Будь здоровий
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
737,55
Економія: -22,13 грн
715,42 грн
Будь здоровий
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 33
Всього: упаковка (2)
737,55
Економія: -22,13 грн
715,42 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Березнева, 12-А
Всього: упаковка (2)
737,55
Економія: -22,13 грн
715,42 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (1)
737,55
Економія: -22,13 грн
715,42 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (2)
737,55
Економія: -22,13 грн
715,42 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
737,55
Економія: -22,13 грн
715,42 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (3)
737,55
Економія: -22,13 грн
715,42 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (1)
737,55
Економія: -22,13 грн
715,42 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
Всього: упаковка (2)
737,55
Економія: -22,13 грн
715,42 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бандери Степана, 23
Всього: упаковка (2)
737,55
Економія: -22,13 грн
715,42 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Оболонський, 19
Всього: упаковка (1)
737,55
Економія: -22,13 грн
715,42 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Київ, дорога Кільцева, 1
Всього: упаковка (2)
737,55
Економія: -22,13 грн
715,42 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 58
Всього: упаковка (1)
737,55
Економія: -22,13 грн
715,42 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
Всього: упаковка (1)
737,55
Економія: -22,13 грн
715,42 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Крюківщина, вул. Богуна Івана, 2-А
Всього: упаковка (1)
737,55
Економія: -22,13 грн
715,42 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гната Юри, 20
Всього: упаковка (1)
737,55
Економія: -22,13 грн
715,42 грн