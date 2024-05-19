Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено

В інших містах:

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:30 Графік роботи Біла Церква, вул. Гоголя, 18 Всього: упаковка (1) 78,65 Економія: -4,65 грн 74,00 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:30 Графік роботи Суми, вул. Лесі Українки, 6 Всього: упаковка (1) 77,90 Економія: -8,84 грн 69,06 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Суми, вул. Іллінська, 12 Всього: упаковка (1) 80,82 Економія: -9,22 грн 71,60 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:30 Графік роботи Суми, вул. 1-а Набережна Річки Стрілки, 8 Всього: упаковка (1) 76,06 Економія: -6,29 грн 69,77 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Суми, вул. Британська, 23 Всього: упаковка (1) 81,40 Економія: -12,51 грн 68,89 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Суми, вул. Харківська, 36/1 Всього: упаковка (1) 81,12 Економія: -11,96 грн 69,16 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:30 Графік роботи Суми, вул. Троїцька, 51 Всього: упаковка (1) 79,27 Економія: -8,26 грн 71,01 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:30 Графік роботи Суми, просп. Лушпи Михайла, 45/1 Всього: упаковка (1) 81,75 Економія: -12,60 грн 69,15 грн Забронювати

Аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Щасливе, вул. Героїв Майдану, 11 Всього: упаковка (1) 85,00 грн

Ірфарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Коростишів, вул. Шевченка, 40 Всього: упаковка (1) 77,00 грн

Аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 16:00 Графік роботи Харків, вул. Культури, 10 Всього: упаковка (1) 76,00 грн