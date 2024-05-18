Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиДодаткові засоби по догляду за волоссямЗасоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)АПІВІТА "БАЛАНС" КОНДИЦІОНЕР ДЛЯ ВОЛОССЯ З ЖИРНИМИ КОРЕНЯМИ І СУХИМИ КІНЧИКАМИЦіни в аптеках

АПІВІТА "БАЛАНС" КОНДИЦІОНЕР ДЛЯ ВОЛОССЯ З ЖИРНИМИ КОРЕНЯМИ І СУХИМИ КІНЧИКАМИ 150 мл з кропивою і медом - Дніпро (Дніпропетровськ) (367077) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (3)
559,00 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
559,00 грн
Класна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 17:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 128-В
Всього: упаковка (1)
455,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом