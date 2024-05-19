Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено

В інших містах:

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Вишневе, вул. Європейська, 24 Всього: упаковка (2) 30,10 Економія: -3,42 грн 26,68 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Чернігів, просп. Перемоги, 18 Всього: упаковка (1) 30,26 Економія: -3,42 грн 26,84 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:30 Графік роботи Конотоп, просп. Миру, 83 Всього: упаковка (1) 34,02 Економія: -4,51 грн 29,51 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Конотоп, просп. Миру, 9 Всього: упаковка (1) 31,28 Економія: -1,81 грн 29,47 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:30 Графік роботи Конотоп, вул. Батуринська, 1-А Всього: упаковка (1) 33,39 Економія: -3,89 грн 29,50 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:30 Графік роботи Ромни, вул. Соборна, 6 Всього: упаковка (2) 30,48 Економія: -3,80 грн 26,68 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2 Всього: упаковка (1) 30,22 Економія: -3,00 грн 27,22 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:30 Графік роботи Суми, вул. Іллінська, 8 Всього: упаковка (1) 22,31 Економія: -2,03 грн 20,28 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Суми, вул. Британська, 41 Всього: упаковка (1) 26,20 Економія: -3,67 грн 22,53 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:30 Графік роботи Запоріжжя, вул. Авраменка, 13 Всього: упаковка (1) 29,72 Економія: -2,00 грн 27,72 грн Забронювати

Сатурн-фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Харків, перех. Чичибабіна / Зойфера Юри, 2/5 Всього: упаковка (1) 29,00 грн