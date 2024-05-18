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BIO NATURELL КРЕМ-МИЛО мед і молоко дой-пак 460 мл - Харків (861132) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Сатурн-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, перех. Чичибабіна / Зойфера Юри, 2/5
Всього: упаковка (1)
29,00 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: упаковка (1)
30,22
Економія: -3,00 грн
27,22 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Суми, вул. Іллінська, 8
Всього: упаковка (1)
22,31
Економія: -2,03 грн
20,28 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Британська, 41
Всього: упаковка (1)
26,20
Економія: -3,67 грн
22,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ромни, вул. Соборна, 6
Всього: упаковка (2)
30,48
Економія: -3,80 грн
26,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
Всього: упаковка (1)
29,72
Економія: -2,00 грн
27,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Конотоп, просп. Миру, 9
Всього: упаковка (1)
31,28
Економія: -1,81 грн
29,47 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Конотоп, просп. Миру, 83
Всього: упаковка (1)
34,02
Економія: -4,51 грн
29,51 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Конотоп, вул. Батуринська, 1-А
Всього: упаковка (1)
33,39
Економія: -3,89 грн
29,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
Всього: упаковка (1)
30,26
Економія: -3,42 грн
26,84 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Європейська, 24
Всього: упаковка (2)
30,10
Економія: -3,42 грн
26,68 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом