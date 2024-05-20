Всі аптеки України
Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ АРОМАТИЧНИЙ "ПРИ НЕЖИТІ ТА ГАЙМОРИТІ"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ АРОМАТИЧНИЙ "ПРИ НЕЖИТІ ТА ГАЙМОРИТІ" спрей 10 мл - Одеса (372436) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Всього: упаковка (1)
108,50
Економія: -16,32 грн
92,18 грн
В інших містах:
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Подільськ, вул. Соборна, 103
Всього: упаковка (1)
103,99
Економія: -11,81 грн
92,18 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 35-Б
Всього: упаковка (1)
110,67 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Жмеринка, вул. Соборна, 2
Всього: упаковка (2)
69,17
Економія: -0,57 грн
68,60 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 05 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
81,00
Економія: -2,43 грн
78,57 грн
Аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
Всього: упаковка (1)
106,00
Економія: -6,36 грн
99,64 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 16
Всього: упаковка (1)
111,50
Економія: -19,32 грн
92,18 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Аношкіна, 144
Всього: упаковка (1)
115,01 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янець-Подільський, вул. Героїв Небесної Сотні, 36
Всього: упаковка (2)
112,74 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Глибока, вул. Першотравнева, 8
Всього: упаковка (1)
68,46 грн
Біла ромашка
Детальніше
Чернівці, вул. Головна, 265-А
Всього: упаковка (1)
103,50
Економія: -3,10 грн
100,40 грн
Авк фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Одеська, 51
Всього: упаковка (1)
150,00
Економія: -4,50 грн
145,50 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 128-А
Всього: упаковка (2)
83,15
Економія: -0,39 грн
82,76 грн
Сімейна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Головна, 33
Всього: упаковка (2)
115,93
Економія: -0,66 грн
115,27 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Ярмолинці, вул. Хмельницька, 3/8
Всього: упаковка (1)
116,01 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Скала-Подільська, вул. Грушевського Михайла, 62
Всього: упаковка (5)
111,33 грн
Свк фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Подільська, 73-А
Всього: упаковка (3)
104,00
Економія: -3,12 грн
100,88 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кіцмань, вул. Незалежності, 63
Всього: упаковка (2)
116,00 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чемерівці, вул. Центральна, 29/3
Всього: упаковка (1)
69,03
Економія: -0,42 грн
68,61 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Шухевича Романа, 1-А
Всього: упаковка (1)
116,02
Економія: -0,04 грн
115,98 грн