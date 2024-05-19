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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ АРОМАТИЧНИЙ "ПРИ НЕЖИТІ ТА ГАЙМОРИТІ"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ АРОМАТИЧНИЙ "ПРИ НЕЖИТІ ТА ГАЙМОРИТІ" спрей 10 мл - Львів (372436) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (1)
93,60
Економія: -2,81 грн
90,79 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Литвиненко, 4
Всього: упаковка (1)
111,83 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (3)
93,60
Економія: -2,81 грн
90,79 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рудне, вул. Огієнка Івана, 1
Всього: упаковка (1)
68,66 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Щирець, вул. Княжа, 2
Всього: упаковка (4)
111,66
Економія: -1,08 грн
110,58 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Комарно, пл. Франка Івана, 8
Всього: упаковка (1)
111,89
Економія: -1,10 грн
110,79 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Великі Мости, вул. Львівська, 66
Всього: упаковка (1)
69,51 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Ходорів, вул. Хмельницького Богдана, 65/1
Всього: упаковка (1)
69,07
Економія: -0,86 грн
68,21 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Героїв Майдану, 10
Всього: упаковка (1)
133,85
Економія: -4,02 грн
129,83 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
Всього: упаковка (1)
133,85
Економія: -4,02 грн
129,83 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
112,73
Економія: -1,57 грн
111,16 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 13
Всього: упаковка (1)
114,99 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Радехів, вул. Львівська, 1-А
Всього: упаковка (1)
111,74 грн
Біла ромашка
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Відчинено Цілодобово
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (3)
93,60
Економія: -2,81 грн
90,79 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Броди, вул. Золота, 1
Всього: упаковка (3)
112,39 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, просп. Лесі Українки, 15-А
Всього: упаковка (1)
115,75
Економія: -0,03 грн
115,72 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, просп. Лесі Українки, 66
Всього: упаковка (1)
115,07
Економія: -0,23 грн
114,84 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Сівецька, 1
Всього: упаковка (1)
116,26
Економія: -0,85 грн
115,41 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вигода, вул. Галицького Данила, 50
Всього: упаковка (1)
116,36
Економія: -2,26 грн
114,10 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Пулюя Івана, 6
Всього: упаковка (1)
111,06 грн