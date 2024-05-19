Всі аптеки України
Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ АРОМАТИЧНИЙ "ПРИ НЕЖИТІ ТА ГАЙМОРИТІ"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ АРОМАТИЧНИЙ "ПРИ НЕЖИТІ ТА ГАЙМОРИТІ" спрей 10 мл - Київ (372436) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Свк фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (1)
105,00
Економія: -8,40 грн
96,60 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 26
Всього: упаковка (2)
134,10
Економія: -34,20 грн
99,90 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бучми Амвросія, 6-А
Всього: упаковка (1)
118,50
Економія: -26,09 грн
92,41 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Березнева, 12-А
Всього: упаковка (1)
93,60
Економія: -2,81 грн
90,79 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Відрадний, 24/93
Всього: упаковка (1)
109,99
Економія: -17,58 грн
92,41 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Здолбунівська, 4
Всього: упаковка (1)
103,50
Економія: -3,10 грн
100,40 грн
Свк фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
104,00
Економія: -3,12 грн
100,88 грн
Йод
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
Всього: упаковка (1)
112,13
Економія: -1,54 грн
110,59 грн
Свк фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
Всього: упаковка (1)
104,00
Економія: -3,12 грн
100,88 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Юнкерова Миколи, 92-А
Всього: упаковка (1)
133,85
Економія: -4,02 грн
129,83 грн
Аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Деревлянська, 8
Всього: упаковка (2)
97,50 грн
Альго-фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Всього: упаковка (1)
115,00 грн
В інших містах:
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Крюківщина, вул. Богуна Івана, 2-А
Всього: упаковка (1)
93,60
Економія: -2,81 грн
90,79 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Європейська, 30
Всього: упаковка (1)
103,50
Економія: -3,10 грн
100,40 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Вишневе, вул. Святошинська, 38
Всього: упаковка (1)
115,50
Економія: -23,09 грн
92,41 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Погреби, вул. Погребський шлях, 19
Всього: упаковка (1)
103,50
Економія: -3,10 грн
100,40 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Буча, бульв. Бірюкова Леоніда, 2
Всього: упаковка (2)
93,60
Економія: -2,81 грн
90,79 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
Всього: упаковка (2)
93,60
Економія: -2,81 грн
90,79 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Бориспіль, вул. Головатого, 30
Всього: упаковка (2)
103,50
Економія: -3,10 грн
100,40 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Димер, вул. Соборна, 73
Всього: упаковка (2)
103,50
Економія: -3,10 грн
100,40 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Іванків, вул. Ватутіна, 32
Всього: упаковка (2)
93,60
Економія: -2,81 грн
90,79 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 16
Всього: упаковка (1)
111,50
Економія: -19,09 грн
92,41 грн